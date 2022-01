Aufbruchstimmung im Ötscherdorf

Wenngleich der aktuelle Warmwettereinbruch dem Skigebiet in Lackenhof am Ötscher einen kurzzeitigen Dämpfer verpasst, ist in dem Tourismusort Aufbruchstimmung zu spüren. Am Neujahrstag machte ein Unternehmerpaar der Bevölkerung, aber auch Ausflüglern und Skigästen ein besonderes Geschenk. Mit Wiedereröffnung eines lange gesperrten Nahversorgergeschäft konnte eine Lücke geschlossen werden.