Ein Weingut in NÖ auf der Suche nach Aktionären

In etwa die Hälfte der AG soll verkauft werden. Es gehe aber nicht darum, als Weingut zu wachsen. Im Vordergrund stehe nämlich die Kundenbindung. „Wir wollen die persönliche Beziehung zwischen dem Kunden und seinem Winzer aus der Versenkung holen.“ Zwar mache es Freude, nach Australien oder in die USA zu exportieren, der Austausch mit den Menschen fehle dabei aber gänzlich. Früher sei das nicht so gewesen.

Damals sei man noch persönlich zum Weingut gefahren und durch die entstandene Freundschaft wäre man nie auf die Idee gekommen, irgendwo anderes einzukaufen, erzählt Klein von seiner Kindheit. Um dahin zurückzukehren, sollten möglichst viele Kunden am Unternehmen beteiligt werden.

Keine Großinvestoren

„Das Ziel ist es, das einzige Weingut Europas zu werden, das mehreren tausend Weinfreunden gehört.“ Als erfolgreich sei das Projekt dann anzusehen, wenn 4.000 Aktien vergeben werden. „Persönlich ziele ich aber auf 8.000 ab“, sagt Klein. Aktuell sehe es nämlich danach aus, dass auch das zu schaffen wäre.