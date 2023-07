Mikl-Leitner kritisiert Debatte über Randthema und stellt Gender-Regeln vor

„Wir erleben seit langem eine breite Debatte über ein absolutes Randthema", meint ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und kritisiert: "Und es ist bezeichnend, dass über dieses Thema seit Wochen mehr berichtet wird, als über wichtige Entscheidungen, wie den Wohn- und Heizkostenzuschuss oder den geplanten Pflegescheck, um Menschen zu unterstützen, die zuhause gepflegt werden."

Es sei ihr dennoch wichtig gewesen, in diesem Randthema Klarheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Niederösterreich zu schaffen. "Bei uns heißt es heute und auch in Zukunft: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Damen und Herren. Es wird also nach dem amtlichen Regelwerk des Rats der deutschen Rechtschreibung gegendert."

➤ Studie: Wenn es eng wird, fahren die Männer die Ellbogen aus