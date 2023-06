Studie: Wenn es eng wird, fahren die Männer die Ellbogen aus

Laut dem Global Gender Gap Report 2023 dreht die Wirtschaftskrise die Uhr (der Geschlechtergleichstellung) wieder zurück. Warum sie es so drastisch ausdrücken? Ihrer Studie nach wirken sich die Dauerkrisen, mit denen die Welt aktuell konfrontiert ist, stärker auf die berufliche Weiterentwicklung der Frauen als auf die der Männer aus. Der Report wurde mit Hilfe von LinkedIn erstellt und im Rahmen des jährlichen Global Gender Gap Reports des Weltwirtschaftsforums veröffentlicht.

Das Ergebnis ist ernüchternd. In den vergangenen acht Jahren haben sich beispielsweise nur wenige Frauen auf einen Chefsessel gesetzt. Die Einstellungsrate ist weltweit nur um etwa ein Prozent jährlich gestiegen. Die Pandemie verlangsamte den Fortschritt wieder. Auch die Folgen des Krieges in der Ukraine bekamen Frauen stärker zu spüren. Allein Im ersten Quartal dieses Jahres sank der Frauenanteil in Führungspositionen weltweit auf 32 Prozent. Auch der Anteil von Frauen, die neu in Führungspositionen eingestellt wurden, ist um 3,5 Prozent zurückgegangen.

Besonders gut lässt sich der Trend im Nachbarland Deutschland erkennen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt dort bei 23 Prozent. Nur die Vereinigten Arabischen Emirate (20 Prozent) und Indien (19 Prozent) schneiden hier schlechter ab.