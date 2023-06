5.324 Euro Gehalt: Die MINTality Stiftung sucht Superpraktikantin

MINTality veröffentlichte kürzlich einen gewagten Aufruf: Ein "Superpraktikum" mit einem Gehalt von 5.324,– Euro für einen Monat (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld). So hoch sei ein durchschnittlicher Fach- und Führungskräftelohn im MINT-Bereich. Der Grund für die Aktion liegt am am Frauenmangel im MINT-Bereich. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und laut einer aktuellen Studie der MINTality Stiftung sei MINT-Begriff in der Bevölkerung – besonders bei den weiblichen Jobsuchenden – nicht genug verankert ist. Nur 22 Prozent der Tech-Jobs in der EU sind weiblich besetzt.

Mit ihrem Aufruf wollen sie dem entgegen wirken und das MINT-Bewusstsein der jeweiligen Zielgruppen stärken. Mit diesem Superpraktikantinnenplatz will die MINTality Stiftung also junge Frauen gezielt auf die extrem guten und ausgesprochen fair bezahlten Zukunftsmöglichkeiten im MINT-Bereich aufmerksam machen.

