Regeländerung: Gendern ja bitte - aber ohne *

Vorweg: Der Rat für deutsche Rechtschreibung, eine Art Parlament für alle Länder, in denen Deutsch gesprochen wird, hat bei seiner jüngsten Sitzung in Eupen in Belgien noch kein letztgültiges Wort gesprochen.

„Die Zeichen stehen aber auf Änderungen.“ Berichtet Christiane Pabst, ungekrönte Eminenz für Rechtschreibung in Österreich, dem KURIER. Es geht – neben ein wenig Kosmetik – um ein derzeit viel diskutiertes Reizthema.

