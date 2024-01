Mieterstreit: Wirtin muss beim Schnitzelbraten frieren

In der Küche hat es – dank der Abwärme der Elektrogeräte und Pfannen – zumindest ein paar Grad plus. Im Gastraum herrscht hingegen seit Dezember Eiseskälte. Das hat sich herumgesprochen. Die Kunden verirren sich höchstens noch zur Abholung des Cordon bleu, Thai-Curry oder der Acht Schätze in den „Schnitzel-Fan“ in Payerbach (Bezirk Neunkirchen).

Gastronomin Lingxian Wu (45) steht in langer Unterwäsche und dick eingepackt in einen Winterpulli, Daunenjacke und teils mit Haube in ihrem Imbisslokal an der Bundesstraße 27.

➤ Lesen Sie mehr: Szenen einer kaputten Ehe: 37-Jähriger soll Frau attackiert haben