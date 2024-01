Szenen einer kaputten Ehe: 37-Jähriger soll Frau attackiert haben

"Am liebsten würde ich dich abstechen", soll der Mann im Zuge eines Streits zu seiner damaligen Frau gesagt haben. In der Anklage ist auch von Attacken die Rede. Einmal soll der Angeklagte die 36-Jährige in den Schwitzkasten genommen haben, ein anderes Mal griffen die Kinder ein, um die Situation zu beruhigen.

Freispruch ist rechtskräftig

Stimmt alles nicht, so der 37-Jährige. Er wisse auch nicht, warum diese Vorwürfe gegen ihn vorliegen. Während die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelte, fand allerdings eine einvernehmliche Scheidung statt.

Die Frau will nun gegen ihren Ex-Mann nicht mehr aussagen, die Tochter ebenso. Deshalb fällt die Richterin einen Freispruch, der auch schon rechtskräftig ist.

