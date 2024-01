Rauchmelder für jedes Neugeborene: Eine Stadt gegen den Brandtod

Der Einbau von Rauchmeldern ist in allen Bundesländern Österreichs Pflicht. Die vom Österreichischen Institut für Bautechnik beschlossene und von allen Bundesländern in deren Bautechnikgesetzen verbindlich erklärte Richtlinie (OIB-2) „Brandschutz“ sieht in Wohnungen in allen Aufenthaltsräumen (ausgenommen in Küchen) sowie in Gängen, über welche Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder vor. Eine Nachrüstpflicht für Bestandsobjekte besteht ausschließlich im Bundesland in Kärnten.

Bei einer Investition von rund 20 Euro pro Rauchwarnmelder ist das Nachrüsten im Vergleich zum möglichen Schaden überschau- und leistbar, insbesondere, wenn es um Menschenleben geht, erklärt Österreichs Feuerwehrpräsident Robert Mayer. Was Rauchmelder anbelangt, könne man mit einfachen und kostengünstigen Investitionen einen „enormen Effekt erzielen und das eigene Zuhause noch sicherer machen“.

Sobald genügend Rauchpartikel in das Innere eines Melders gelangen, wird ein schriller Signalton ausgelöst. Mit rund 85 Dezibel ist er laut genug, um jeden Schlafenden zu wecken und vor der drohenden Gefahr zu warnen. Zigarettenrauch und brennende Kerzen lösen bei üblichem Gebrauch keinen Alarm aus. Rauchwarnmelder benötigen keine Verkabelung und Stromversorgung und funktionieren in der Regel mit Batterien oder Akkus.

Mehr Informationen dazu finden sich unter www.rauchmeldertest.net