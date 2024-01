Neun Feuerwehren bei Großbrand in Postbusgarage im Waldviertel im Einsatz

Ein Brand in der Postbusgarage in Zwettl hat am Dienstagnachmittag den Einsatz von neun Feuerwehren gefordert. Personen waren nicht in Gefahr, sagte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich auf Anfrage. Laut dem Sprecher befanden sich zwei Autobusse in dem Objekt. Beide Fahrzeuge brannten aus.