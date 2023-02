An Brandschutz denken: Rauchmelder rettet Leben

Eine brennende Kerze, die vergessen wird, oder ein defektes Kabel eines Elektrogerätes: Schnell kann es zu unerwarteten Zimmerbränden kommen. Sind sie erst einmal entstanden, werden sie von den Bewohnern oft sehr spät oder zu spät bemerkt werden. Dann steht mitunter schon die ganze Wohnung oder das ganze Haus in Flammen.

Dabei wäre eine rechtzeitige Warnung ganz einfach. Brand- bzw. Rauchmelder bieten mit ihrem durchdringenden, schrillen Alarmton einen wichtigen Schutz. Das gilt vor allem in der Nacht, wenn Brände ausbrechen und die Bewohner bereits schlafen. Im Schlaf wird nämlich ein Warnton gut gehört, hingegen wird Rauch im Schlaf nicht wahrgenommen.

Verstellte Fluchtwege

Eine aktuelle Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) und Erfahrungen der Wiener Rauchfangkehrer zeigen, dass in puncto Brandschutz auf jeden Fall noch Aufholbedarf in Österreichs Haushalten herrscht. Weit mehr als die Hälfte der Mehrparteienhäuser in Österreich weist verstellte Fluchtwege auf.