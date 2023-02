Tutorial: Einfaches Möbel-Upcycling mit Kreidefarbe

Der kreative Shop, der die zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten auch verdeutlicht, bietet deshalb auch alles, was man zum Daheim arbeiten braucht: Pinsel und Rollen, Vorlagen und Schablonen und vor allem das Know-how der Expertin. „Unsere Kunden werden mit allen Tipps und Tricks ausgestattet, die sie für ihr Do-it-yourself-Projekt brauchen. Wer spezielle Techniken kennenlernen will, kann sein Repertoire in unseren Workshops erweitern“, so die Möbelflüsterin.