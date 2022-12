Design der Woche: Starkes Comeback für alte Möbel

Aus dem Coronaprojekt wurde aber eine Leidenschaft. „Die Resonanz auf meine Upcyclingmöbel war so gut, dass daraus ein echtes Business wurde.“ Für die vielseitige Künstlerin eine weitere Form des Ausdrucks: „Anfangs stand das Arbeiten mit Farbe im Fokus. Doch der nachhaltige Aspekt an dem Projekt hat mich so glücklich gemacht. Alte, eigentlich schon ausrangierte Möbel erhalten ein modernes Gewand. Wenn man so will, verhelfe ich den Möbeln quasi zum Comeback“, erzählt Camaa lachend.