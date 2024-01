Nach Felssturz: Schnellstraße S6 in beide Richtungen gesperrt

Aufgrund eines Felssturzes ist die Semmering Schnellstraße (S6) am Mittwochabend zwischen Maria Schutz und Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) in beide Richtungen gesperrt worden. Die Aufräumarbeiten dauern noch an, Donnerstagvormittag dürften sie abgeschlossen sein.

Sowohl der Tunnel Grasberg, als auch der Eselstein Tunnel wurden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, der Verkehr wird über die Semmering Begleitstraße abgeleitet. Wer Richtung Semmering unterwegs ist, wird bei Gloggnitz abgeleitet; alle in Fahrtrichtung Seebenstein müssen bei Spital/Semmering abfahren.

Laut ORF Niederösterreich waren Felsbrocken auf die Fahrbahn gefallen, mehrere Kfz sollen beschädigt worden sein.

