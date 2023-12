Wie Anruftsammeltaxis leere Linienbusse im Öffi-Verkehr ablösen

VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll ist zufrieden. „Wir sprechen hier von einem Pilotprojekt, das mit über 200 Fahrgästen in der ersten Juliwoche einen starken Start hingelegt hat. Ende November sind wir bereits bei der 500er Marke angekommen. Diese Entwicklung zeigt, dass unser Ansatz, den Linienverkehr - Bus und Bahn - mit VOR Flex Anrufsammeltaxis zu verknüpfen, nicht nur technisch funktioniert, sondern von den Menschen auch angenommen wird“, so Schroll.

Erkenntnisse

Die Auswertung der Nutzungszahlen soll Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und künftige VOR Flex Projekte bringen. So zeigen sich starke Morgen- und Nachmittagsspitzen in der Nachfrage: Die meisten Fahrgäste sind zwischen 5.30 und 8 Uhr sowie 14 und 16.30 Uhr unterwegs. Dass damit Wege zur Arbeit oder Ausbildungsstätte bewältigt werden, zeigt der Umstand, dass die Frequenzen in den Ferien sinken. In den Monaten Juli und August waren rund 60 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs als nach den Sommerferien.

Der Ansatz, liniengebundenen öffentlichen Verkehr mit bedarfsgesteuerten VOR Flex Anrufsammeltaxis zu verknüpfen, soll in den nächsten Jahren in Niederösterreich weiterverfolgt werden, kündigte auch Landbauer an. Einzelne Gemeindeanbote, etwa in Maria Anzbach oder in Ebreichsdorf sind bereits oder werden demnächst gestartet.