Am Brenner bzw. der Brennerautobahn in Tirol (A13) sind im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge wie nie zuvor unterwegs gewesen: 14,36 Millionen Pkw, Camper, Busse und Lkw passierten die Hauptmautstelle Schönberg, wie aus Zahlen der Asfinag hervorging.

Während der Pkw-Verkehr 2023 um fast eine halbe Million auf 11,68 Millionen Autos zulegte, gab es beim Transit- bzw. Schwerverkehr einen leichten Rückgang um 3,2 Prozent auf 2,4 Millionen Lkw.