Wiener Neustadt: Masterplan gegen Ruf als Betonhauptstadt

Mit den Zweitwohnsitzen hat Wiener Neustadt bereits 52.000 Einwohner und jährlich werden es um etwa 700 Personen mehr. Um städteplanerisch dieses rasante Wachstum auch managen zu können, arbeitet man seit Jahren mit Bürgerbeteiligung und Experten am Stadtentwicklungsplan (Step) 2030. Am Montag wurde das Ergebnis erstmals von der bunten Stadtregierung präsentiert.

Der Gemeinderat legt über die Raumordnung lokale Siedlungsgrenzen fest, womit eine weitere Bodenversiegelung an der Peripherie massiv eingedämmt werden soll. Um dennoch dem rasanten Wachstum zu entsprechen, habe der Wohnbau in der Innenstadt oberste Priorität.

Zentren in Schwung bekommen

Beispiele sind aktuell das Leiner-Areal, die Bahnhof-City, das Wohnbauprojekt beim Landesgericht und 70 neue Wohneinheiten in der alten Bawag. „Wenn wir Menschen nicht in die Innenstadt zurück bekommen, werden wir nicht erfolgreich sein. Ohne gezielte Maßnahmen bekommt man Zentren nicht in Schwung“, erklärt Thomas Knoll von „Knollconsult“, die den Stadtentwicklungsplan professionell begleitet haben.