Leuchtende Reise in die Urzeit

Der gefĂŒrchtete T-Rex mit seinen knapp 20 Zentimeter langen ZĂ€hnen oder der riesige Diplodokus mit unglaublichen 28 Metern LĂ€nge – sie und alle anderen Dinos sind vor Millionen Jahren ausgestorben. Doch im Dino Park in Tattendorf werden sie wieder lebendig.

Dinos haben Unternehmer Christoph Rahofer schon immer fasziniert. 2011 ging er mit „Dinosaurs Alive!“ auf Welttournee. Aufgrund der Pandemie fanden die erstaunlich lebensechten Modelle im Dumba Park in Tattendorf eine neue Heimat und entwickelten sich schnell zum Publikumsliebling. Vor Kurzem sind 15 neue Bewohner eingezogen, damit sind auf einer FlĂ€che von 1,5 Hektar nun insgesamt 50 lebensgroße Dinos zu bestaunen. Und jetzt zeigen sie sich in einem völlig neuen Licht. Über eine Million LED lassen die Dinos im Lichterwald in bunten Farben erstrahlen. Und viele bewegen sich sogar. „SelbstverstĂ€ndlich sind die Animationen vor allem fĂŒr die kleinen Besucher ein eindrucksvolles Erlebnis“, so Rahofer. Besonders stolz ist der Ideenfinder auf seine neue T-Rex-Familie, Dinos auf denen man reiten kann und auf eine fleischfressende Pflanze. Auch die interaktive Rentierschlittenfahrt erfreut sich bei den Kindern grĂ¶ĂŸter Beliebtheit. „Kinder im Alter zwischen 2 und 12 Jahren sind unsere Zielgruppe, das ist nicht nur ein Bubenthema, auch MĂ€dchen zeigen großes Interesse daran“, so der Tattendorfer Unternehmer.