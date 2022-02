Neue Frische für die Sommerfrische

All das soll Gäste in die Region bringen, und das für möglichst lange Zeit. Denn schon in Vor-Corona-Zeiten standen 1,7 Millionen Nächtigungen mehr als 9,3 Millionen Tagesausflüglern jährlich gegenüber. „Wir wollen verstärkt vom Tages- zum Nächtigungstourismus kommen“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Dazu will man den Gästen vermehrt eine „Melange“ aus verschiedenen Themen servieren wie etwa „Kultur beim Winzer“, wo Heurigentradition auf Musik, Literatur oder Kabarett trifft. Mit dem Hintergedanken, dass der Gast dann auch gleich eine Nacht in der Region bleibt.

Dafür wird auch die Zusammenarbeit im größeren Netzwerk des niederösterreichischen Tourismus verstärkt. Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek, Generalversammlungsvorsitzender von Wienerwald Tourismus, stellt das Wir-Gefühl in der Region in den Fokus und die Bedeutung der Natur als Erholungsraum. „Genussvolles Auftanken im Grünen“ ist demnach auch die Kernbotschaft.