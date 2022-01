Wiener Alpen: Eine Region will ihre Gäste zu Bett bringen

Eine Million Nächtigungen

In der Vorkrisenzeit 2018 knackte man in der Region Wiener Alpen den Nächtigungsrekord von einer Million. Durch die Pandemie sind es nun nicht mehr als 700.000 Nächtigungen pro Jahr. Es gibt demnach deutlich Luft nach oben.

Zulegen will man durch mehrere Initiativen, skizziert Michael Duscher von der NÖ Werbung. Durch die Positionierung von Wiener Neustadt reift man allmählich zur kulturtouristischen Musterdestination. Die Neuaufstellung der Reichenauer Festspiele und die Positionierung des Südbahnhotels am Semmering zu einem Kultur-Hotspot passe dabei bestens dazu, meint Duscher. Aufholbedarf habe man allerdings bei qualitativ hochwertigen Nächtigungsbetrieben. Viele kleine Beherberger hätten einen massiven Rückstau bei der Modernisierung und dadurch kaum noch Frequenz. „Die Gäste legen aber immer mehr Wert auf gute Qualität“, so Danninger.