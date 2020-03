Semmering: Lichtblicke am Hausberg der Wiener

Die Lifte standen wegen technischer Mängel tagelang still, auf der Großbaustelle im Grand Hotel Panhans ging die Finanzpolizei ein und aus und die Hotelburgen blieben sowieso geschlossen. Es ist zwei Jahre her, dass die ukrainischen Investoren am Semmering mit einer Pleiten- Pech- und Pannenserie Horror-Schlagzeilen am laufenden Band lieferten. Die Krise scheint überstanden, es herrscht Aufbruchsstimmung am Hausberg der Wiener.

Viktor Babushchak sitzt entspannt und mit einem breiten Lächeln an der Talstation der Bergbahnen am Semmering-Hirschenkogel. Einige Sportler genießen die letzten Frühlingsskitage. Der ukrainische Geschäftsmann blickt angesichts der für Skigebiete katastrophalen Wetterlage auf eine durchwachsene, mit 700.000 Beförderungen aber „immer noch akzeptable“ Wintersaison zurück.

Intervention des Landes

Vergessen sind die Zeiten, in denen der Chef der Panhans-Holding-Group (dazu zählen die Bergbahnen, das Grand Hotel Panhans, das Sporthotel, Kurhaus Stühlinger, Ring-Hotel und Bergrestaurant Liechtensteinhaus) viel Kritik einstecken musste.

Weil zu viele Betriebe in der Region vom Tourismus am Semmering abhängig sind, schaltete sich im Krisenjahr sogar die Politik ein und das Land NÖ machte den ukrainischen Investoren ein Übernahmeangebot – zumindest für das Skigebiet. Doch Babushchak winkte ab und schaffte es, die Aktionäre und Investoren der Holding-Group vom weiteren Engagement am Semmering zu überzeugen.