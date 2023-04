Lawinengefahr in Teilen Niederösterreichs weiterhin erheblich

In mehreren Bereichen von Niederösterreich ist die Lawinengefahr am Sonntag weiterhin als erheblich erachtet worden. Stufe drei auf der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst in den Ybbstaler Alpen, in der Region Semmering-Wechsel sowie im Gippel-Göller- und im Rax-Schneeberggebiet jeweils oberhalb der Waldgrenze.

Darunter wurde die Gefahr als mäßig (Stufe zwei) angesehen.