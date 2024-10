Gesundheits-Reform in NÖ: Diesen Spitälern könnte die Schließung drohen

Dass das heimische Gesundheitssystem zuletzt immer mehr an seine Belastungsgrenzen stieß, ist - schon länger - kein Geheimnis mehr. Lange Wartezeiten und Personalmangel sind nur zwei Schlagworte, die rund um dieses Thema kursieren.

Nun nehmen die Pläne, wie das gehen könnte, konkretere Formen an.

Zudem sieht der Plan vor, dass es an weiteren Standorten keine Akutversorgung mehr geben soll. Sie sollen zu Sonderkrankenanstalten umfunktioniert werden. Davon wären laut dem Papier die Kliniken Melk , Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Gmünd und Waidhofen an der Thaya betroffen. „Ziel ist es, die Qualität der Versorgung unter Beachtung der personellen und finanziellen Rahmenbedingungen auch künftig zu gewährleisten“, heißt es in dem Expertenpapier, über das sowohl die Kronen Zeitung als auch der ORF berichteten.

Laut dem Konzept, sollen die Kliniken Hollabrunn , Korneuburg und Stockerau (Bezirk Korneuburg) aufgelassen und zu einem neu gebauten Krankenhaus Weinviertel Süd-West zentralisiert werden. Der Standort in Gänserndorf soll zu einem Primärversorgungszentrum werden.

Kritik von der SPÖ

Kritik an den im Papier vorgesehenen Schritten gab es am Mittwochabend vom SPÖ-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan. Der "geplante Kahlschlag" sei ein "Angriff auf Niederösterreichs Patientinnen und Patienten", hielt der Mandatar in einer Aussendung fest.

Der Schritt sei "völlig unverantwortlich" und müsse verhindert werden. Unter dem Titel "Nein zu Spitals-Schließungen in Niederösterreich" wird die SPÖ am (morgigen) Donnerstag in St. Pölten eine Pressekonferenz mit Landesparteichef und Landesrat Sven Hergovich abhalten.