Operation Gesundheitsreform: Was die Patienten in NÖ erwarten könnte

Denkbar ist, dass Community Nurses, also wohnortnahe Gesundheits- und Krankenpfleger, in die Rolle der Landärzte schlüpfen. Digital vernetzt mit Medizinern könnten sie so mögliche Behandlungen diskutieren und per Knopfdruck Heilung bringen.

Zukunftsmodelle dieser Art werden seit Monaten hinter verschlossenen Türen diskutiert. 50 Experten beraten darüber, welche Weichenstellungen es braucht, um eine optimale Gesundheitsversorgung in Niederösterreich garantieren zu können.