Gesundheitsreport: Gefühl von Zwei-Klassen-Medizin und lange Wartezeiten

Die Österreicherinnen und Österreicher fühlen sich gesund – sieben von zehn Befragten beurteilen ihren eigenen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Das geht aus dem aktuellen Austrian Health Report hervor, den das Sozialforschungsinstitut IFES im Auftrag des Pharmaherstellers Sandoz jährlich veröffentlicht.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das eine Verbesserung und fast der Wert aus Zeiten vor der Pandemie. Und das, obwohl in vielen Bereichen, etwa bei Adipositas, Diabetes und psychischen Erkrankungen, Anstiege zu verzeichnen sind. "Nach der Pandemie ist die psychische Gesundheit jetzt wieder besser. Was dazu führt, dass viele empfinden, dass es ihnen auch körperlich besser geht. Man weiß aus Studien zum Beispiel, dass Menschen mit Depressionen auch mehr Schmerzen haben", erklärt Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Knapp die Hälfte der Befragten nimmt täglich Medikamente ein – je älter, desto größer ist dieser Anteil aufgrund zunehmender körperlicher Beeinträchtigung. Bei der Entscheidung, ob Generika oder Originalpräparate verwendet werden, vertrauen 70 Prozent drauf, dass der behandelnde Arzt weiß, was am besten ist. Generell ist das Wissen um Generika sehr gut, zwei Drittel greifen gerne zum günstigeren Generikum. 89 Prozent der Befragten ist es ein Anliegen, dass hochwertige Medikamente in Österreich hergestellt werden.