Lackenhof: Wo liegen die Zukunftschancen?

Von attraktiven Gästemagneten, wie etwa einem Flying Fox oder einer Sommerrodelbahn, wie sie in anderen nö. Bergerlebniszentren mit ähnlichen Schwierigkeiten gebaut wurden, ist in Lackenhof derzeit noch keine Rede. „Lackenhof wird es auch weiterhin geben“, übt sich die Gaminger Bürgermeisterin Renate Rakwetz jedenfalls in Optimismus. Kurzfristig geht es darum, nach der überfallsartigen Sperre durch die Schröcksnadel-Gruppe den aktuellen Winter zu retten.

„Unser Langlaufzentrum ist nicht betroffen und wird normal weiterbetrieben“, rückt Rakwetz das 33 Kilometer lange Loipennetz in den Fokus. Ebenso wird das Kinderland „Sunny Kids Park“ für Familien heuer und wohl auch in Zukunft betrieben werden. Auch den Tourenskiläufern sollen die Routen weiter offen stehen, darüber wird gerade verhandelt, so Danninger.