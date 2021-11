Para-Ski-Ass aus NÖ in schweren Unfall verwickelt

Einen herben Rückschlag bei ihrem Comeback muss die niederösterreichische Para-Ski-Rennläuferin Veronika Aigner und ihre Schwester Elisabeth hinnehmen. Das erfolgreiche Duo aus Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen ist bei der Anreise zum ersten Europacup-Rennen in Zell am See in Salzburg mit dem Mannschaftswagen schwer verunglückt. Ein entgegenkommender Autolenker hatte im Ennstal bei Gröbming in der Steiermark den Wagen der Schwestern frontal gerammt.

Wie das Team Aigner in einer Aussendung am Wochenende bekannt gegeben hat, liegt Elisabeth (23) nach dem Unfall im Krankenhaus in Schladming. „Mir (Vroni) geht es recht gut, ein Trauma und etwas Kopfweh und ein paar Kratzer hab' ich abbekommen. Lisi hat es etwas schlimmer erwischt“, teilt die Parasportlerin mit. Laut ORF hatte ein ungarischer Autofahrer bei Gröbming mehrere Fahrzeuge im Überholverbot überholt und war frontal mit dem Auto der Schwestern kollidiert.