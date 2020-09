Para-Ski-Guide Lisi Aigner: Die Nebenrolle im Mittelpunkt

Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt wie Sie beide – wie oft gibt es da Reibereien? Als Schwestern und „Arbeitskolleginnen“?

Das fragen uns viele. Aber nein, wir streiten eigentlich nie. Und das, obwohl sie gerade richtig in der Pubertät ist (lacht).

Was ist sportlich Ihr nächstes großes Ziel?

Eindeutig die Paralympics 2022 in Peking. Heuer beginnen wir mit den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt. Davor waren wir nur im Riesentorlauf und Slalom aktiv, weil Vroni noch zu jung war. Deswegen wäre es toll für uns, wenn die WM in Norwegen heuer stattfindet, da könnten wir erstmals in diesen Disziplinen starten.

Die Unsicherheit, welche Rennen stattfinden können, ist ja heuer besonders groß. Wie gehen Sie damit um?

Die ersten Rennen, die wären in Holland in einer Halle gewesen, wurden bereits abgesagt. Wir hätten für heuer Rennen in Russland, Spanien und eben die WM in Norwegen geplant. Aber das kann sich täglich ändern. Trotzdem stellen wir uns mental darauf ein, dass sie stattfinden. Sonst fehlen Ziel und Motivation beim Training.