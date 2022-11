Kritik an hohem Wasserverbrauch: Aber neuer Betrieb bringt Gemeinde viel Geld

Das Thema Wasser ist ein sensibles in der Gemeinde Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt. Im örtlichen Thermalbad kann seit letztem Jahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit nur noch eines der beiden Becken befüllt werden. Nun muss man sich ab kommendem Jahr auf zusätzlichen Wasserbedarf einstellen. Und zwar in erheblichem Ausmaß. Denn im Betriebsgebiet am Ortsrand laufen derzeit Bauarbeiten für einen Standort des Logistikunternehmens Wellpack. Noch im ersten Halbjahr 2023 soll der Betrieb aufgenommen werden.