Sängerin Marcharie veröffentlicht neue Single "Rush Down"

Lockdown und keine Auftritte halten die Sängerin Marcharie - mit bürgerlichem Namen Martina Stummer - nicht auf. Ab heutigen Freitag ist die erste Singleauskopplung "Rush Down" ihrer EP auf allen Streamingkanälen zu hören.

Darin geht es "um eine unausgeglichene Beziehung, was metaphorisch zum Ausdruck gebracht wird", sagt Stummer und zitiert: "If a wing of a bird would beat just a little bit faster than the other - We rush down." Die Idee zu dem Song sei schon vor zwei Jahren entstanden und erzählt von eigenen Erfahrungen: "Er ist also eigentlich ziemlich persönlich."