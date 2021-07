Ministerin Köstinger nach Unwettern zu Gast in Paudorf

„Unser größter Dank gilt den Feuerwehren und den zahlreichen Helfern, die in den vergangenen Wochen außerordentliches geleistet haben. Die Unwetter haben für große Schäden gesorgt. Ohne das Ehrenamt hätten wir die Aufräumarbeiten in den vergangenen Wochen nicht bewältigen können“, sagte Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die sich am Montag in Paudorf ein Bild von den verheerenden Auswirkungen der Unwetter machte.