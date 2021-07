Brände bei Stift Göttweig und Weingut als Fehlalarme

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Erst vor Kurzem führten schwere Unwetter im Bezirk Krems zu zahlreichen Einsätzen der örtlichen Feuerwehren. Auch der vergangene Sonntag war kein ruhiger für die Einsatzkräfte im Bezirk.

Anrufer entdeckte Funken

So meldete gegen 20.45 Uhr ein Anrufer, dass er bei einem Nebengebäude des Weingutes Schloss Gobelsburg Funken wahrgenommen habe. Daraufhin rückten die Feuerwehren Gobelsburg, Hadersdorf, Kammern, Langenlois und Zöbing zum Einsatzort aus.