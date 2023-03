Märkte und Events: Was im Bezirk Krems in der Osterzeit los ist

Passend zum offiziellen Frühlingsbeginn werden in ganz Niederösterreich Termine für die Osterzeit präsentiert. So auch im Bezirk Krems. Neben traditionellen Ostermärkten bietet der Bezirk Osterbastelmärkte, Osterkonzerte und Osternachtsfeiern. Folgende Veranstaltungen kann man in Krems rund um die Osterzeit besuchen:

Krems: Am Donnerstag, 6. bis Samstag, 8. April, findet der Ostermarkt in der Kremser Altstadt statt. Neben bunten Kunsthandwerken bietet der Ostermarkt ein Kinderprogramm, der Kremser Osterhase verteilt Überraschungen und es werden viele musikalische Einlagen geboten.