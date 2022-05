Kremser ÖVP kritisiert angeblich veränderte Pläne der Badearena

In Krems an der Donau wird heuer gewählt. Das merkt man derzeit vor allem an regelmäßiger Kritik vonseiten der ÖVP an SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch. Aktuelles Thema: Laut ÖVP-Stadtrat Thomas Hagmann würde derzeit ein Bauteil nach dem anderen aus den Plänen der neuen Badearena gestrichen. Stadtchef Resch weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Erst Ende Februar wurde der Sieger des Architekturprojekts für die neue Badearena vorgestellt und damit die Siegerpläne. Derzeit befinde man sich allerdings in der Phase des Vorentwurfs, sagt Resch im Gespräch mit dem KURIER.