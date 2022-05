Neue Trendsportart: Golf mit Frisbee statt Bällen

Parcours-Anlage

Nun liegen schon „sehr ausgereifte Pläne“ für eine Parcours-Anlage in der Mitterau vor. Es wäre die erste im Waldviertel. Geplant sind zunächst zehn Bahnen. Diese werden teilweise als Waldbahnen direkt in die Au hineingebaut. Bäume und Wasser fungieren dabei als natürliche Hindernisse. „Es wird kein Baum gefällt“, versichert Trost. Waldbahnen gebe es in der näheren Umgebung sonst nicht. Die Anlage soll im Juli eröffnet und im nächsten Jahr auf 18 Bahnen erweitert werden. „Unser großes Ziel ist es, in zwei bis drei Jahren die österreichischen Staatsmeisterschaften bei uns in Krems zu veranstalten“, meint Trost.

Geplant ist auch eine eigene Danube-Discgolf-Liga, in der landesweit jeder mitspielen kann. Gewertet werden hierbei die besten drei Runden über die gesamte Saison. „Es ist einfach ein mega Sport. Da hast du alles drin: Bewegung, Konzentration, frische Luft und es ist erschwinglich“, sagt Peter Winkler, Obmann Stellvertreter der Danube Discgolf Union Krems. Denn man benötige keine teure Ausrüstung. Alles, was man braucht, sind drei Scheiben für die unterschiedlichen Distanzen. Wie Winkler zu dem Sport gekommen ist? „Ich habe gesehen, dass es das in Krems gibt, bin zu einem Probetraining gegangen und das war’s dann.“

Der neue Discgolf Verein in Krems hat also noch viel vor. Zurzeit hat er 15 Mitglieder. „Wenn wir dann eine Anlage haben, werden es sicher mehr werden“, ist Trost überzeugt.

In Zukunft wird man in Krems also öfter bunter Scheiben durch die Luft segeln sehen – die im besten Fall dann im Korb landen.

Von Eva Schrittwieser

