Krems: Biomassekraftwerk wird gebaut

Im östlichsten Teil der Stadt soll ein Kraftwerk entstehen, unmittelbar neben der Abwasseraufbereitungsanlage des GAV, am linken Krems-Ufer. "Nachdem alle erforderlichen Bewilligungen vorliegen, hat die Stadtpolitik in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats grünes Licht für den Verkauf der betreffenden Teilfläche an die EVN Wärme GmbH gegeben", hieß es in einer Aussendung.

Startschuss 2021

Seit 2015 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Krems und der EVN (Energieversorger NÖ) mit dem Ziel, in Krems das „Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerk“ zu erbauen. Nun wurde der Kaufvertrag für das betreffende Grundstück unterzeichnet. Der Startschuss für den Bau soll im kommenden Jahr erfolgen.