Konzerte in Grafenegg abgesagt

Kulturschaffende, Live-Musikerinnen und -Musiker sind gezwungen, sich noch weiter in Geduld zu üben. In Folge der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen die Konzerte des Schlossklänge-Zyklus in Grafenegg bis einschließlich 4. April 2021 abgesagt werden.

Davon betroffen sind neben dem Konzert am 20. März auch die Konzerte am Karfreitag, 2. April, und Ostersonntag, 4. April.

Automatische Stornierung

Alle Karteninhaberinnen und Karteninhaber werden direkt über die weitere Vorgehensweise informiert, hieß es vom Veranstalter. Bereits gekaufte Tickets werden automatisch storniert. Der entsprechende Betrag wird entweder rückerstattet oder als Gutschrift auf das jeweilige Konto gebucht und kann für künftige Buchungen verwendet werden.