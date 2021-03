Kremser Musikschüler stellen sich "Prima la Musica" heuer online

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Für die Musikszene war das vergangene Jahr kein leichtes, vor allem für die Talente von morgen war der Unterricht per Video-Chat eine Herausforderung.

Dennoch sind die Kremser Musikschüler nicht müde und wollen ihr Können im renommierten Musikwettbewerb "Prima la Musica" unter Beweis stellen.

Vorspielen heuer auf virtuellem Weg

Vier Solisten treten mit ihren Instrumenten - Schlagwerk, Querflöte und Klarinette - beim Landesentscheid an. Zum Teil wirken die Einzelinterpreten auch in Ensembles mit. Seitens der Musikschule Krems werden sich zwei Gruppen unter der Leitung von Alfred Agis der fachkundigen Jury stellen: "M3+1" und "Xtett".

Nachdem "Prima la Musica" im Vorjahr corona-bedingt abgesagt werden musste, findet das Vorspielen heuer per Ton- und Videoaufnahme von zu Hause aus statt. Auch die Bewertung erfolgt digital. Aus ganz Niederösterreich werden insgesamt 700 junge Musiker antreten.

