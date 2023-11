Klosterneuburg: „Schmucki“ geht einen neuen Weg

„Geschockt“

Jetzt, mit 45 Jahren und mit keiner unmittelbar anstehenden Wahl, sei auch ein guter Zeitpunkt, das Amt zu übergeben. „Seine“ ÖVP, der er die Entscheidung auch erst am Montagabend mitteilte, sei „schon etwas geschockt“ gewesen. Aber es sei doch für einen Politiker besser „gehen zu können und nicht gehen zu müssen“, scherzte Schmuckenschlager.

➤ Top-Regionalläden aus NÖ wurden vor den Vorhang geholt

Am 11. Dezember werde der Rücktritt in einer ÖVP-Sitzung offiziell. Dort wird Schmuckenschlager auch Christoph Kaufmann als seinen Nachfolger vorschlagen. Dieser sei „prädestiniert und auch für die Aufgabe bereit“, ist Schmuckenschlager überzeugt. Ob der 46-jährige Stadtrat und Landtagsabgeordnete aber wirklich neuer Bürgermeister wird, soll sich am 9. Jänner entscheiden, wenn der Gemeinderat zu einer Sondersitzung mit Wahl des neuen Stadtchefs zusammentritt. Und da kann die ÖVP nicht alleine entscheiden, es braucht auch Stimmen anderer Parteien.

„Politische Ehen überlebt“

Trotz Rückzugs betont Schmuckenschlager, dass er „immer sehr gerne in die Politik gearbeitet hat“. In Klosterneuburg, wo er als Stadtchef „drei politische Ehen überlebt hat“ (Grüne, SPÖ, Neos) habe es auch immer eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben. Was ihm leid tue sei, dass „wir in Österreich ein furchtbar schlechtes politisches Klima haben. Viele wenden sich von der Politik ab. Das Feuer muss eingestellt werden, sonst findet sich niemand mehr, der mitarbeiten will“, appelliert er an die Bundespolitik.

➤ Mehr lesen: Kein Theater: Von der Baustelle zur Prachtbühne in einem Jahr

Rückblickend sei dem geborenen Klosterneuburger neben allen Projekten vor allem die Identifikation der Bewohner mit der Stadt ein Anliegen gewesen. Dafür steht exemplarisch das Autokennzeichen „KG“, für das Schmuckenschlager gekämpft hat. „Da ist uns ein politischer Coup gelungen, auch wenn es anfangs belächelt wurde“, sagt er stolz. Denn: „Wir sind halt was Besonderes.“

➤ Der Nobelpreisträger aus Hainburg, den dort keiner kennt