Kein Theater: Von der Baustelle zur Prachtbühne in einem Jahr

Kirchenschiff

Unter Kaiser Josef II. wurde die ehemalige Kirche eines Karmelittinnenklosters zu einem Theater umgebaut und 1794 eröffnet. Die mühevoll abgebauten Altäre aus dem früheren Kirchenschiff sind heute noch in Wolfpassing zu bewundern, erklärt Korzil die Hintergründe.

Beim fürchterlichen Großbrand in Wiener Neustadt 1834 wurde das Theater fast vollständig zerstört. Es wurde aber rasch wieder aufgebaut, weil man in der schlimmen und trostlosen Zeit den Menschen „Ablenkung und Amüsement“ bieten wollte, so der Stadtbaudirektor.

Platzhirsche kamen zum Zug

Den Zuschlag für den Generalumbau erhielten zwei hiesige Platzhirsche: die „koup architekten“ Peter Übersberger und Othmar Krupa zeichneten bereits für sensible Projekte wie das neue Stadtmuseum im Zuge der Landesausstellung 2019 verantwortlich, ihnen zur Seite steht mit der „SMP ZT GMBH“ ein tief in der Stadt verwurzelter Bauherr.

Nachdem das Haus in Zukunft auch große Orchester wie die NÖ Tonkünstler beherbergen wird, war vor allem die Akustikplanung eine der großen Herausforderungen. „Es gab akustisch sehr strenge Vorgaben“, sagt Korzil. Man habe aber Planer gefunden, die auch diese Hürde meisterten. Auch wenn es aktuell nicht so aussieht, soll es pünktlich zum 230-Jahr-Jubiläum im Herbst 2024 ein Bühnenspektakel zur Eröffnung geben.