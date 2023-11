Wiener Neustadts West-Einfahrt wird gesperrt: Angst vor Mega-Stau

Begonnen haben die Arbeiten an der Eisenbahn-Überführung der Puchberger Straße in Wiener Neustadt bereits. Das Bauwerk ist nach einem länger unentdeckt gebliebenen Rohrbruch unterspült und nicht mehr sicher. Weil wechselseitig nur eine Spur befahrbar ist, gibt es speziell zu Stoßzeiten morgens und abends Rückstau.

Ab Montag wird die Einfahrt in die Stadt von der A2-Abfahrt Wiener Neustadt-West nun aber komplett gesperrt. „Eine Riesen-Herausforderung“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). „Die Straße ist eine Aorta der Stadt.“

Task Force eingerichtet

Dass diese Hauptschlagader jetzt für mindestens drei Wochen – wenn die Sanierung nach Plan verläuft – lahmgelegt wird, hat das Rathaus in Alarmbereitschaft versetzt. „Es gibt eine eigene Task Force unter meiner Führung“, so Schneeberger. Bauamt, Polizei, Rettung und Feuerwehr sind in die Planung eingebunden.