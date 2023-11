Wr. Neustadt: Rohrbruch legt wichtige Stadteinfahrt wochenlang lahm

Um keine weitere Zeit zu verlieren, habe das Rathaus die Sanierungsarbeiten dringend ausgeschrieben. Man rechne noch in dieser Woche mit einer Angebotslegung der Firmen. Danach soll so rasch wie möglich mit dem Bau begonnen werden.

Umleitung soll Abhilfe schaffen

„In der Zwischenzeit wird ein Umleitungskonzept ausgearbeitet“, so Iwanschitz. Verkehrsteilnehmer können sich darauf einstellen, dass die Sanierung der Brücke mindestens drei Wochen in Anspruch nehmen wird. In dieser Zeit wird es an der stark frequentierten Stadteinfahrt zu Verkehrsproblemen kommen.