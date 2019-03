Aus Alt mach Neu: Reparatur-Cafés in Niederösterreich boomen

Auch mit Nadel und Faden

Neben den bereits relativ verbreiteten Reparatur-Cafés gibt es auch die Idee von sogenannten Näh-Cafés. Dort treffen sich interessierte Frauen und erlernen gemeinsam den Umgang mit der Nähmaschine, sowie das Ändern oder Neugestalten von Kleidungsstücken. Dieses Projekt fördert jedoch nicht nur das Interesse am Umgang mit Nadel und Faden, sondern auch an der Gemeinschaft aller. Initiator des Näh-Cafés in Amstetten Gerhard Steinkellner erzählt: "Ein paar nähen, ein paar tratschen, ein paar üben gemeinsam Deutsch und die Kaffeemaschine läuft."