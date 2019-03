Müllvermeiden mit Stil: Vom Kübel in den Kasten

Im Lager stapeln sich Unmengen an Kleidungsstücken bis hin zu Sportgeräten, die darauf warten, aufgehübscht zu werden, um neue Besitzer zu finden.

Gestern, Freitag, wurde mit der Eröffnung des Ladens am Wirtschaftshof der Startschuss für ein einzigartiges Projekt zur Müllvermeidung in NÖ gegeben. Als Vorbild diente auch der 48er-Tandler in Wien, sowie Initiativen in den Bundesländern.

"Schockierende" Farbe

Entwickelt wurde es vom Abfallverband Schwechat und der Gemeinde: Auf den 21 Müllsammelzentren im Verband wurden knallrosa Container aufgestellt. In diese können die Leute nicht mehr benötigte Waren abgeben. Ski und Snowboards sind derzeit viele zu finden. Am Anfang sei er über die Farbe etwas schockiert gewesen", erzählt Obmann Roman Stachelberger. Die Leute würden aber aufmerksam.