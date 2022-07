Top-Regionalläden aus NÖ wurden vor den Vorhang geholt

Sie erleben derzeit einen wahren Boom: Regionalläden sind nicht nur qualitativ hochwertig und klimafreundlich, sie halten auch die Wertschöpfung im Land. Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat diese Entwicklung zum Anlass genommen und sich auf die Suche nach den attraktivsten Regionalläden im Land gemacht.

Online-Voting

Die Resonanz war gewaltig. Mehr als 100 Greißlereien, Bauernläden, Selbstbedienungshütten und Ab-Hof-Shops hatten sich für diesen Wettbewerb angemeldet. Rund 16.000 Stimmen wurden bei einem Online-Voting abgegeben, 30 Regionalläden mit der höchsten Gesamtpunkteanzahl konnten sich schließlich für die Jurysitzung qualifizieren.

In den verschiedenen Kategorien konnten unter anderem Das Llois in Langenlois, die Genuss Hittn in Aigen, der Bauernmarkt Containershop in Simonsfeld, die Bauernspeis in Orth an der Donau, der Dammererhof in Ybbs an der Donau, Unser Dorfladen in Artstetten-Pöbring, der Bucklgreissler in Grimmenstein, Mei Geschäftl in Matzendorf, Gästehaus & Hofladen Öllerer in Sitzenberg-Reidling und Berni’s Hofladen in Herzogenburg glänzen.

"Hochwertige Spezialitäten"

„Unsere Bauern leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung mit regionalen Lebensmitteln von Geschmack und Qualität. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass diese hochwertigen Spezialitäten aus den Regionalläden sehr begehrt sind“, betont Landesvize Stephan Pernkopf.