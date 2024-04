Klaus Eckel startete 35. Ybbsiade mit Witzen im Stakkato

Dauerfeuerartig gab es Witze und Gags, Kabarettist Klaus Eckel präsentierte sich bei der Eröffnung der 35. Ybbsiade am Donnerstagabend in Hochform. Sein Programm „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ wurde in der ausverkauften Ybbser Stadthalle mit Standing Ovations bedacht. Beim Kabarettfestival „Ybbsiade“ werden bis zum 3. Mai zahlreiche Stars der Szene und rund 12.000 Besucher erwartet.

© Atzenhofer Wolfgang Festivaltorte: Eckel, Königsberger-Ludwig, Schachner, Zemanek, Schroll

Dass beim Eröffnungsevent eine Reihe bekannter Politiker und Gönner anwesend waren, machte sich Eckel schlagfertig zu Nutzen. Der im Wahlkampf stehende AK-Präsident Markus Wieser bekam eine Extraportion Humor ab. Bürgermeisterin Ulrike Schachner begrüßte noch stolz die beiden SPÖ-Landesräte Ulrike Königsberger-Ludwig und Sven Hergovich, die Ybbser ÖVP-Abgeordnete Silke Dammerer, Klubchefin Helga Krismer (Grüne) und Nationalrat Alois Schroll (SPÖ). Nach Ina Regen gestern sind heute Manuel Rubey und Simon Schwarz und morgen Abend Benedikt Mitmannsgruber zu Gast. Am Mittwoch kommen Flo & Wisch. Weitere Programmpunkte Davor ist am 12. April Olaf Schubert mit „Zeit für Rebellen“ das erste Mal in Ybbs zu Gast. Am Samstag, 13. April, gibt sich Petutschnig Hons „Bauernschlau“. Schultheater ist am 18. und 19. April mit dem Theater mit Horizont jeweils ab 9 Uhr in „Alice im Wunderland“ angesagt. Am Donnerstag, 18. April,kommt mit Michael Mittermeier „# 13“ ein großes Kaliber der Szene in die Stadthalle.

Am Samstag, 20. April, wird mit Fifi Pissecker und Tini Kainrath „Weanarisch g“redt, g“sungen und g“spielt“. In dieser Stimmung gehts dann am Sonntag weiter, wenn am Sonntag, 21. April, Hans Krankl und Monti Beton in einer Live-Show „Auf dem roten Stuhl“ Platz nehmen. Nadja Maleh schickt „Bussi Bussi“ am 24. April und am nächsten Tag wirds mit Gerald Fleischhacker „Lustig?!. Am Freitag, 26. April, tanzt Caroline Athanasiadis ihren „Souvlaki Walzer“ und am Samstag, 27. April, versichert Walter Kammerhofer „Wiad scho“.

Am Dienstag, 30. April, gastiert dann ab 19.30 Uhr das Lastkrafttheater mit Hermann Bahrs „Das Konzert“ im Ybbser Mitterbauer-Busterminal, ehe die letzten drei Programmpunkte wieder jeweils ab 19.30 Uhr in der Stadthalle über die Bühne gehen: Am Donnerstag, 2. Mai, meint Andreas Rebers „I warat jetzt do“ und am Freitag, 3. Mai, Michael Buchinger „Ein bisschen Hass muss sein“. Das Finale am Samstag, 4. Mai, bestreiten dann Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa mit ihrem Live-Podcast „Hawi d“Ehre“. Karten unter www.oeticket.com. Infos: www.ybbsiade.at