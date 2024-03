Wellenklänge mit Osterbotschaft

Das Motto „Vertrauen & Verletzlichkeit“ des diesjährigen Kulturfestivals „Wellenklänge“ in Lunz am See könnte auch zu jedem Oster-Zyklus passen. Die Doppelintendanz Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer hat sich vorgenommen, aktuellen Spannungen und Konflikten entgegenzuwirken. Lunz soll mit hochwertiger Weltmusik und einem gediegenen künstlerischen Rahmenprogramm zwischen 12. und 27. Juli sommerliche Oase der Kultur und bester Unterhaltung sein.

„Vertrauen ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Es scheint, als würde uns das grundsätzliche Vertrauen innerhalb der Gesellschaft mehr und mehr abhandenkommen“, so Lacherstorfer und Zöchbauer. Die beiden beziehen sich auf die immer dominantere Skepsis in allen Bereichen und die dramatischen internationalen Auseinandersetzungen. „In dieser Gemengelage aus Vertrauensverlust und Versagensangst scheint Verletzlichkeit eine gefährliche Eigenschaft geworden zu sein“, analysieren die beiden. Weil in dieser Situation das Erleben von Musik und Kunst unmöglich sei, sollen die Wellenklänge genau das Gegenteil auslösen.