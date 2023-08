Hotel in alten Mauern als Showroom für Design

Auf der Suche nach einem Ort, der mystisch und romantisch zugleich ist, kleine Abenteuer verspricht und auch ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint? In Lunz am See, dem einzigen Natursee in Niederösterreich, ist Sommerfrische mit Nostalgiefaktor möglich: Mit Baden und Bootfahren und um sich in den kühlen Nächten von der Stadthitze zu erholen.

Aber auch herbstliche Wanderungen im Mostviertel oder romantische Wintertage zum Eislaufen am See machen hier glücklich. Was die Lunzer schon lange wissen, ist touristisch noch ein Geheimtipp.

Mit der Eröffnung des „Refugium Lunz“ wird sich das aber rasch ändern. Das wunderschöne Boutique-Hotel direkt am See lädt seit Frühling diesen Jahres zum Erholen, Erleben und Erkunden ein.