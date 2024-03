Europas Musiktheaterszene sollte im Sommer nach Amstetten blicken, wenn ab Mitte Juli das Musical „We will rock you“ über die Bühne geht. Denn das Science-Fiction-Spektakel, das als Tribut an die Kultband Queen deren Welthits in Szene setzt, wird in Amstetten mit einer wahren Starbesetzung aufwarten. Klingende Namen der Musical-Szene mit zwei Protagonisten, die vor 20 Jahren mit Queen-Gitarristen Brian May in Köln die erste deutschsprachige Uraufführung erarbeitet haben, sind dabei.