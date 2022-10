Kindergarten-Paket wird zur Mammutaufgabe für Städte

Durch die kostenlose Kleinkinderbetreuung sind nach heutigen Berechnungen sieben neue Gruppen in Wiener Neustadt nötig. Aktuell gibt es in der Stadt 1.030 Kinder, für die das neue Angebot zutrifft. Wie viele davon tatsächlich Gebrauch machen werden, hänge von der beruflichen Lage und der privaten Betreuungssituation der Familien ab.

Was den Personalbedarf anbelangt, werden pro Gruppe zumindest eine Elementarpädagogin und in Summe 40 bis 50 Helferinnen benötigt. Das Land starte eine Initiative, um in zwei Jahren auch tatsächlich über so viele Kräfte zu verfügen.